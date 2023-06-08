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В Україні перевірили понад 61 тисячу укриттів: проблеми з третиною

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Після трагедії із загибеллю людей біля укриття у Києві під час ракетної атаки армії рф в Україні вже перевірили понад 61 тисячу бомбосховищ. Зачиненими виявилися 9,5%, непридатними до використання - 23,5%. Про це повідомили у ДСНС України, передає УНН.

В Україні перевірили понад 61 тисячу укриттів: проблеми з третиною

Цитата

"Станом на ранок 8 червня обстежено вже 61 328 укриттів. Зачиненими виявилися 9,5%, непридатними до використання 23,51%", - повідомили у ДСНС.

Деталі

Зокрема, у Києві обстежено 3869 укриттів, з яких зачиненими, за даними ДСНС, виявились 0,93%, непридатними до використання – 32%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві перевірено понад 3,8 тисячі укриттів: в уряді кажуть, менше половини з вільним доступом

На території України нині працює майже 2000 груп у складі представників місцевих органів виконавчої влади, ДСНС України та Нацполіції.

Перевірка стану укриттів триває, зазначили у ДСНС.

Доповнення

Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянського районі столиці люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці.

Після трагедії уряд ухвалив рішення про перевірку укриттів по всій Україні.

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