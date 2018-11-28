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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104325 просмотра

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8 марта, 10:25 • 109923 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 142071 просмотра

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7 марта, 15:45 • 135259 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141620 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145399 просмотра

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Актуальное
В Украине преобладает вирус гриппа типа А

В Украине преобладает вирус гриппа типа А

Киев  •  УНН

 • 21042 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В 20% обследований пациентов, заболевших был обнаружен вирус гриппа типа А. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины, передает УНН.

“По результатам лабораторного исследования методом ПЦР 35 человек в 20% выделен вирус гриппа типа А”, — говорится в сообщении.

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В общем, по сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости вырос на 8,2% и составил 463,3 на 100 тысяч населения. На территории одной области не зарегистрировано превышение эпидемических порогов, в целом по Украине уровень заболеваемости на 10,7% является ниже порога.

Летальных исходов от гриппа не зарегистрировано.

С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 102 000 человек.

По данным дозорного эпиднадзора за неделю зарегистрировано 67 случаев гриппоподобного заболевания (34% лабораторно обследовано, вирусов гриппа не определен) и 38 случаев тяжелой острой респираторной инфекции (32% лабораторно обследовано, в пяти случаях определен вирус гриппа типа А).

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Отметим, что в Украине ожидалась циркуляция трех штаммов вируса. В частности, два из них являются вирусами типа А:

  • A / Michigan / 45/2015 (H1N1) pdm09 подобный вирус;
  • A / Singapore / INFIMH-16-0019 / 2016 (H3N2) подобный вирус.

Вирус типа A/Michigan является разновидностью штамма гриппа H1N1. Заболевание проходит с тяжелым течением, часто возникают осложнения. В то время вирус A/Singapore H3N2 может провоцировать заболевания верхних дыхательных путей, легких, носовой и ротовой полостей, а также менингит.

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