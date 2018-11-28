В Украине преобладает вирус гриппа типа А
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В 20% обследований пациентов, заболевших был обнаружен вирус гриппа типа А. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины, передает УНН.
“По результатам лабораторного исследования методом ПЦР 35 человек в 20% выделен вирус гриппа типа А”, — говорится в сообщении.
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В общем, по сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости вырос на 8,2% и составил 463,3 на 100 тысяч населения. На территории одной области не зарегистрировано превышение эпидемических порогов, в целом по Украине уровень заболеваемости на 10,7% является ниже порога.
Летальных исходов от гриппа не зарегистрировано.
С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 102 000 человек.
По данным дозорного эпиднадзора за неделю зарегистрировано 67 случаев гриппоподобного заболевания (34% лабораторно обследовано, вирусов гриппа не определен) и 38 случаев тяжелой острой респираторной инфекции (32% лабораторно обследовано, в пяти случаях определен вирус гриппа типа А).
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Отметим, что в Украине ожидалась циркуляция трех штаммов вируса. В частности, два из них являются вирусами типа А:
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- A / Michigan / 45/2015 (H1N1) pdm09 подобный вирус;
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- A / Singapore / INFIMH-16-0019 / 2016 (H3N2) подобный вирус.
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Вирус типа A/Michigan является разновидностью штамма гриппа H1N1. Заболевание проходит с тяжелым течением, часто возникают осложнения. В то время вирус A/Singapore H3N2 может провоцировать заболевания верхних дыхательных путей, легких, носовой и ротовой полостей, а также менингит.