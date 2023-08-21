В Украине находятся в критическом состоянии почти четверть мостов - Минвосстановления

Детали

"Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений проанализировала основную информацию о реальном состоянии большинства украинских мостов. Из них 24% находятся в критическом состоянии - нетрудоспособны или ограниченно работоспособны", - указали в министерстве в Facebook.

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Как указано, в рамках работы Комиссии также были финализированы предложения по решению проблем с развитием и содержанием мостов и предотвращение ухудшения их состояния.

Цитата

“К сожалению, более трети балансодержателей не владеют реальной информацией о состоянии своих мостов, а четверть всех сооружений в стране находятся в критическом состоянии. На основе результатов работы Комиссии уже сформированы конкретные предложения, в частности, законодательно закрепить приоритетное направление средств на реконструкцию или капитальный ремонт аварийных мостов среди других объектов дорожного строительства”, – подчеркнул вице-премьер-министр – глава Минвосстановления Александр Кубраков.

Также для решения проблемных вопросов развития и содержания мостов Комиссия предложила следующие предложения:



Поручить всем балансодержателям провести осмотр мостов, относительно которых отсутствует информация о техническом состоянии и которые находятся в нетрудоспособном и ограниченно трудоспособном состоянии. После осмотра балансодержатели должны будут разработать комплекс противоаварийных мер, реализовать их и отчитаться по их результату.



Передать функции заказчика и/или балансодержателя мостов от отдельных территориальных громад Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Украины (Агентству восстановления), если мосты находятся на дорогах государственного значения. В настоящее время в Агентство уже поступили соответствующие предложения от балансодержателей по 28 мостам.



Использовать Аналитическую экспертную систему управления мостами (АЭСУМ) для составления планов строительства и содержания мостов. Система будет направлена на сбор и постоянное обновление информации о реальном состоянии мостов.



"Результаты работы Комиссии, в частности, информация о состоянии мостов и предложения по решению проблем, будут переданы на рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны Украины и Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении.