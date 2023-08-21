В Україні перебувають у критичному стані майже чверть мостів - Мінвідновлення
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. 24% мостових споруд в Україні перебувають у критичному стані. Вони є непрацездатними або обмежено працездатними. Таким є остаточний звіт Комісії з перевірки стану мостових споруд, дані якого наводить у понеділок у Мінвідновлення, пише УНН.
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"Комісія з перевірки стану мостових споруд проаналізувала основну інформацію щодо реального стану більшості українських мостів. З них 24% перебувають у критичному стані – є непрацездатними або обмежено працездатними", - вказали у міністерстві у Facebook.
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Як вказано, у межах роботи Комісії також було фіналізовано пропозиції для вирішення проблем із розвитком та утриманням мостів і запобігання погіршення їхнього стану.
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“На жаль, понад третина балансоутримувачів не володіє реальною інформацією щодо стану своїх мостів, а чверть усіх споруд в країні перебувають в критичному стані. На основі результатів роботи Комісії вже сформовані конкретні пропозиції, зокрема, законодавчо закріпити пріоритетне спрямування коштів на реконструкцію або капітальний ремонт аварійних мостів серед інших обʼєктів дорожнього будівництва”, – підкреслив віцепрем'єр-міністр - очільник Мінвідновлення Олександр Кубраков.
Також для розв’язання проблемних питань з розвитку та утримання мостів Комісія запропонувала наступні пропозиції:
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- Доручити всім балансоутримувачам провести огляд мостів, стосовно яких відсутня інформація щодо технічного стану та які перебувають у непрацездатному та обмежено працездатному стані. Після огляду балансоутримувачі повинні будуть розробити комплекс протиаварійних заходів, реалізувати їх та прозвітувати за їх результатом.
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- Передати функції замовника та/або балансоутримувача мостів від окремих територіальних громад до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України (Агентства відновлення), якщо мости перебувають на дорогах державного значення. Наразі до Агентства вже надійшли відповідні пропозиції від балансоутримувачів щодо 28 мостів.
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- Використовувати Аналітичну експертну систему управління мостами (АЕСУМ) для складання планів щодо будівництва та утримання мостів. Система буде спрямована на збір та постійне оновлення інформації про реальний стан мостів.
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"Результати роботи Комісії, зокрема інформація щодо стану мостів та пропозиції щодо розв’язання проблем, будуть передані на розгляд Рада національної безпеки і оборони України та Кабінету міністрів України", - ідеться у повідомленні.