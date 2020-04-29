В Украине течение COVID-19 до выздоровления продолжается 18-21 день - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Украине течение коронавирусной болезни с момента выявления у лица до негативного ПЦР-теста, то есть выздоровления, продолжается 18-21 день. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса, которую провел Президент Владимир Зеленский, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Президента.
"Все 11 умерших за последние сутки имели серьезные сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые, сахарный диабет, проблемы с легкими. Это осложнило ход COVID-19 и привело к смерти, пояснил на совещании министр здравоохранения Максим Степанов. Он добавил, что в среднем течении болезни в Украине с момента обнаружения до негативного ПЦР-теста, то есть выздоровления, продолжается 18-21 день", - сообщили в пресс-службе.
Также во время совещания было оговорено, что в Украине количество больных за сутки до сих пор превышает количество тех, кто выздоровел, а потому продолжается рост количества больных на COVID-19. За прошедшие сутки было зафиксировано 456 новых случаев, 111 человек - выздоровели.
Среди лидеров по заболеваемости COVID-19 остаются Черновицкая, Тернопольская области и город Киев.
Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам предотвращения распространения COVID-19, где Глава государства накануне майских праздников призвал Минздрав не уменьшать количество тестирований в выходные и праздничные дни.