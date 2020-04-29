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Щоб не "губили" хворих: Зеленський закликав не гальмувати з тестами на COVID-19 на вихідних

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань запобігання поширенню COVID-19, де Глава держави напередодні травневих свят закликав МОЗ не зменшувати кількість тестувань у вихідні та святкові дні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.

"В Україні кількість хворих за добу досі перевищує кількість тих, хто одужав, а тому триває зростання кількості недужих на COVID-19. За минулу добу було зафіксовано 456 нових випадків, 111 осіб — одужали", - повідомили в ОПУ за підсумками щоденної селекторної наради з питань запобігання поширенню коронавірусу, яку провів Президент Володимир Зеленський.

Усі 11 померлих за останню добу, як зазначається, мали серйозні супутні захворювання, зокрема серцево-судинні, цукровий діабет, проблеми з легенями. Це ускладнило перебіг COVID-19 та призвело до смерті, пояснив на нараді міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він додав, що в середньому перебіг хвороби в Україні від моменту виявлення до негативного ПЛР-тесту, тобто одужання, триває 18-21 день.

Напередодні травневих свят Глава держави закликав МОЗ не зменшувати кількість тестувань у вихідні та святкові дні.

“У вихідні та свята кількість тестів має бути такою самою, як і в будні, аби на наступний день після свят ми не „губили“ нових хворих, а опісля не отримували спалахи. Вчасне виявлення інфекції — це й допомога самому пацієнту, і запобігання поширенню хвороби. Цього року свята справді вимагають дотримання правил як від влади, так і від людей. Але це робиться лише для того, щоб ми всі могли радіти святам у наступні роки”, — наголосив Зеленський.

Серед лідерів за захворюваністю на COVID-19 залишаються Чернівецька, Тернопільська області та місто Київ.

Як повідомляв УНН, за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 29 квітня зафіксовано 9 866 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 250 — летальні. Приріст випадків захворювання за добу — 456, що більше, ніж добою раніше. 

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