В Україні перебіг COVID-19 до одужання триває 18-21 день - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. В Україні перебіг коронавірусної хвороби від моменту виявлення у особи до негативного ПЛР-тесту, тобто одужання, триває 18-21 день. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на щоденній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу, яку провів Президент Володимир Зеленський, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Президента.
"Усі 11 померлих за останню добу мали серйозні супутні захворювання, зокрема серцево-судинні, цукровий діабет, проблеми з легенями. Це ускладнило перебіг COVID-19 та призвело до смерті, пояснив на нараді міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він додав, що в середньому перебіг хвороби в Україні від моменту виявлення до негативного ПЛР-тесту, тобто одужання, триває 18-21 день", - повідомили в пресслужбі.
Також під час наради було обговорено, що в Україні кількість хворих за добу досі перевищує кількість тих, хто одужав, а тому триває зростання кількості недужих на COVID-19. За минулу добу було зафіксовано 456 нових випадків, 111 осіб – одужали.
Серед лідерів за захворюваністю на COVID-19 залишаються Чернівецька, Тернопільська області та місто Київ.
Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань запобігання поширенню COVID-19, де Глава держави напередодні травневих свят закликав МОЗ не зменшувати кількість тестувань у вихідні та святкові дні.