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В Украине обновили протокол лечения COVID-19: что изменилось

В Украине обновили протокол лечения COVID-19: что изменилось

Киев  •  УНН

 • 26816 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Украине обновили протокол лечения COVID-19, изменив режим дозирования препарата “тоцилизумаб” для тяжелых пациентов. Об этом рассказала на брифинге первый заместитель Министра здравоохранения Украины Ирина Садовьяк, передает корреспондент УНН.

Цитата

“6 апреля приказом 638 были утверждены изменения в протокол лечения COVID-19. Что же изменилось: добавлен тоцилизумаб для лечения пациентов с критическим ходом COVID-19, изменено режимы дозирования тоцилизумаба для пациентов с тяжелым и критическим течением COVID-19. Рекомендуемая доза в протоколе сейчас составляет 8 мг на 1 кг однократно вместо двукратного введения по 400 мг в предыдущем протоколе”, — сказала Садовьяк.

Детали

По ее словам, изменения были внесены на основании результатов исследований и рекомендаций Минздрава и соцслужб США и Национальной службы здоровья Великобритании.

Также заместитель министра сообщила, что обновленным протоколом предусмотрено, что в случае прогрессирования дыхательной недостаточности и лабораторных признаков воспаления могут быть рассмотрены высокие дозы системных кортикостероидов в соответствии с инструкциями к применению.

Также обновлены общие рекомендации по антибактериальной терапии коинфекции и суперинфекции у пациентов с COVID-19.

“Напоминаем, что пациентам с подозрением или подтвержденным COVID-19 с легким течением запрещено назначать антибактериальные препараты с профилактической целью. Пациентам с COVID-19 с среднетяжелым течением запрещено назначать антибактериальные препараты без обоснованного клинического подозрения или подтверждения наличия бактериальной инфекции”, — добавила Садовьяк.

Она напомнила, что от создания первой версии протокола в апреле 2020 года это уже седьмое обновление.

Что было раньше

Напомним, что в марте в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины состоялось совещание по актуальным вопросам оказания медицинской помощи пациентам с острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 — обсудили в том числе и возможность изменений в протокол лечения COVID- 19.

Справка

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1,823 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 8 апреля, — 19,6 тысяч, небольшой рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель госпитализаций в сутки, но меньше, чем вчера — 4,9 тысяч. Летальных случаев за сутки — 419.

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