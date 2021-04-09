В Украине обновили протокол лечения COVID-19: что изменилось

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“6 апреля приказом 638 были утверждены изменения в протокол лечения COVID-19. Что же изменилось: добавлен тоцилизумаб для лечения пациентов с критическим ходом COVID-19, изменено режимы дозирования тоцилизумаба для пациентов с тяжелым и критическим течением COVID-19. Рекомендуемая доза в протоколе сейчас составляет 8 мг на 1 кг однократно вместо двукратного введения по 400 мг в предыдущем протоколе”, — сказала Садовьяк.

Детали

По ее словам, изменения были внесены на основании результатов исследований и рекомендаций Минздрава и соцслужб США и Национальной службы здоровья Великобритании.

Также заместитель министра сообщила, что обновленным протоколом предусмотрено, что в случае прогрессирования дыхательной недостаточности и лабораторных признаков воспаления могут быть рассмотрены высокие дозы системных кортикостероидов в соответствии с инструкциями к применению.

Также обновлены общие рекомендации по антибактериальной терапии коинфекции и суперинфекции у пациентов с COVID-19.

“Напоминаем, что пациентам с подозрением или подтвержденным COVID-19 с легким течением запрещено назначать антибактериальные препараты с профилактической целью. Пациентам с COVID-19 с среднетяжелым течением запрещено назначать антибактериальные препараты без обоснованного клинического подозрения или подтверждения наличия бактериальной инфекции”, — добавила Садовьяк.

Она напомнила, что от создания первой версии протокола в апреле 2020 года это уже седьмое обновление.

Что было раньше

Напомним, что в марте в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины состоялось совещание по актуальным вопросам оказания медицинской помощи пациентам с острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 — обсудили в том числе и возможность изменений в протокол лечения COVID- 19.

Справка

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1,823 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 8 апреля, — 19,6 тысяч, небольшой рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель госпитализаций в сутки, но меньше, чем вчера — 4,9 тысяч. Летальных случаев за сутки — 419.