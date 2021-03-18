У РНБО обговорили можливість змін до протоколу лікування COVID-19

Деталі

Так, участь у нараді під головуванням заступника Секретаря РНБО України Олексія Соловйова взяли провідні вітчизняні вчені та лікарі.

Зазначається, що під час обговорення, окрему увагу учасники приділили питанню актуалізації підходів до лікування хворих на коронавірусну хворобу з урахуванням світового досвіду та з огляду на підтвердження циркуляції в Україні мутованих штамів коронавірусу, які походять з країн Європи (Італія, Данія, Бельгія та ін.), Азії, Великої Британії та Австралії.

Експерти наголосили, що клінічна картина захворювання останнім часом значно змінилася – збільшується кількість важкохворих пацієнтів молодого віку, хвороба часто триває понад 14 днів, спостерігається збільшення кількості та зміни характеру ускладнень, зазначають у пресслужбі.

У цьому контексті, повідомили в апараті, експерти “висловили думку про доцільність внесення актуальних змін до вітчизняного протоколу лікування коронавірусної хвороби, зокрема, у частині проведення антикоагулянтної терапії”.

"Зараз весь світ знаходиться в процесі пошуку найефективніших препаратів, і ми теж маємо рухатись у цьому напрямі", - зазначив Соловйов, наголосивши, що в Апараті РНБО проаналізують інформацію з доступних протоколів лікування інших країн, та з урахуванням практичного досвіду вітчизняних вчених будуть підготовлені пропозиції для імплементації найкращих світових практик надання медичної допомоги хворим на COVID-19.

Інші питання

Заступник Секретаря РНБО також зазначив, що в Апараті здійснюється постійний моніторинг ситуації щодо поширення коронавірусної хвороби в Україні та світі і динаміки навантаження на національну систему охорони здоров’я.

За його словами, протягом останнього місяця значно збільшилося навантаження на медичну систему України, зокрема, в її Західному та Центральному регіонах.

"…За умови збереження такої динаміки може статися, що органам місцевого самоврядування треба буде готуватися до збільшення кількості ліжок з киснем", - зазначив він, наголосивши на необхідності адекватного реагування на ситуацію, зокрема, шляхом запровадження більш жорстких карантинних обмежень та більш ефективної організації медичної допомоги на рівні громад.

Довідково

В Україні зафіксовано вже 1,5 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 17 березня, - 15 тисяч, що найбільше з початку року. При цьому кількість госпіталізованих за добу 4,37 тисячі.