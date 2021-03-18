В СНБО обсудили возможность изменений в протокол лечения COVID-19

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 47250 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 65677 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108466 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 144133 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195289 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193275 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279394 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 327271 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157861 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143153 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 106862 просмотра
Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

3 марта, 17:08 • 26672 просмотра
При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

3 марта, 17:27 • 26229 просмотра
Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

3 марта, 17:57 • 20032 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

20:31 • 31590 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 327271 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 280647 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 435885 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 401796 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 384968 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 106862 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 186378 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 214541 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 194457 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 279394 просмотра
Актуальное
В СНБО обсудили возможность изменений в протокол лечения COVID-19

В СНБО обсудили возможность изменений в протокол лечения COVID-19

Киев  •  УНН

 • 16015 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины состоялось совещание по актуальным вопросам оказания медицинской помощи пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба аппарата СНБО, передает УНН.

Детали

Так, участие в совещании под председательством заместителя Секретаря СНБО Украины Алексея Соловьева приняли ведущие отечественные ученые и врачи.

Отмечается, что при обсуждении, особое внимание участники уделили вопросу актуализации подходов к лечению больных коронавирусной болезнью с учетом мирового опыта и с учетом подтверждения циркуляции в Украине мутировавших штаммов коронавируса, которые происходят из стран Европы (Италия, Дания, Бельгия и др.), Азии, Великобритании и Австралии.

Эксперты отметили, что клиническая картина заболевания в последнее время значительно изменилась - увеличивается количество тяжелобольных пациентов молодого возраста, болезнь часто продолжается более 14 дней, наблюдается увеличение количества и изменение характера осложнений, отмечают в пресс-службе.

В этом контексте, сообщили в аппарате, эксперты "выразили мнение о целесообразности внесения актуальных изменений в отечественный протокол лечения коронавирусной болезни, в частности, в части проведения антикоагулянтной терапии".

"Сейчас весь мир находится в процессе поиска эффективных препаратов, и мы тоже должны двигаться в этом направлении", - отметил Соловьев, подчеркнув, что в аппарате СНБО проанализируют информацию из доступных протоколов лечения других стран, и с учетом практического опыта отечественных ученых будут подготовлены предложения для имплементации лучших мировых практик оказания медицинской помощи больным COVID-19.

Другие вопросы

Заместитель Секретаря СНБО также отметил, что в аппарате осуществляется постоянный мониторинг ситуации по распространению коронавирусной болезни в Украине и мире и динамики нагрузки на национальную систему здравоохранения.

По его словам, в течение последнего месяца значительно увеличилась нагрузка на медицинскую систему Украины, в частности, в ее Западном и Центральном регионах.

"... При условии сохранения такой динамики может случиться, что органам местного самоуправления нужно будет готовиться к увеличению количества коек с кислородом", - отметил он, подчеркнув необходимость адекватного реагирования на ситуацию, в частности, путем введения более жестких карантинных ограничений и более эффективной организации медицинской помощи на уровне общин.

Справка

В Украине зафиксировано уже 1,5 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 17 марта - 15 тысяч, что больше всего с начала года. При этом количество госпитализированных за сутки 4,37 тысячи.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы