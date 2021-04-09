В Україні оновили протокол лікування COVID-19: що змінилось

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“6 квітня наказом 638 було затверджено зміни до протоколу лікування COVID-19. Що ж саме змінилось: додано тоцилізумаб для лікування паціентів з критичним перебігом COVID-19, змінено режими дозування тоцилізумабу для паціентів з тяжким та критичним перебігом COVID-19. Рекомендована доза в протоколі зараз становить 8 мг на 1 кг однократно замість двократного введення по 400 мг у попередньому протоколі”, — сказала Садов’як.

Деталі

З її слів, зміни було внесено на підставі результатів дослідженнь та рекомендацій МОЗ і соцслужб США та Національної служби здоров’я Великої Британії.

Також заступниця міністра повідомила, що оновленим протоколом передбачено, що у разі прогресування дихальної недостатності та лабораторних ознак запалення можуть бути розглянуті вищі дози системних кортикостероїдів відповідно до інструкцій до медичного застосування.

Також оновлено загальні рекомендації щодо антибактеріальної терапії коінфекції та суперінфекції у паціентів з COVID-19.

“Нагадуємо, що пацієнтам з підозрою чи підтвердженим COVID-19 з легким перебігом заборонено призначати антибактеріальні препарати з профілактичною метою. Пацієнтам з COVID-19 з середньотяжким перебігом заборонено призначати антибактеріальні препарати без обґрунтованої клінічної підозри або підтвердження наявності бактеріальної інфекції”, — додала Садов’як.

Вона нагадала, що зі створення першої версії протоколу в квітні 2020 року це вже сьоме оновлення.

Що було раніше

Нагадаємо, що у березні в Апараті Ради національної безпеки і оборони України відбулася нарада щодо актуальних питань надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 — обговорили зокрема і можливість змін до протоколу лікування COVID-19.

Довідково

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,823 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 8 квітня, — 19,6 тисячі, невелике зростання у порівнянні з попереднім днем. Високий показник госпіталізацій за добу, але менше, ніж учора — 4,9 тисячі. Летальних випадків за добу — 419.