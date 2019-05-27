В Украине объявили штормовое предупреждение

"28 мая в западных областях грозы, местами град, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди, днем на Правобережье порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщили синопиты.



Кроме того, в Киевской области и Киеве днем 28 мая порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый).



Как сообщал УНН, в ближайшие трое суток в западных, Житомирской и Винницкой областях, днем 30 мая также и в Киевской и Черниговской областях кратковременный дождь, гроза, завтра на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди; на остальной территории без осадков.