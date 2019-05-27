В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. В Україні оголосили штормове попередження через грози та град. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"28 травня в західних областях грози, подекуди град, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі; вдень на Правобережжі пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синопити.
Крім того, у Київській області та Києві вдень 28 травня пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Як повідомляв УНН, у найближчі три доби в західних, Житомирській та Вінницькій областях, вдень 30 травня також і на Київщині та Чернігівщині короткочасний дощ, гроза, завтра на Закарпатті та в Карпатах значні дощі; на решті території без опадів.