В Украине объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Украине объявили штормовое предупреждение из-за грозы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укргидрометцентра".
"16 мая в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с, на Волыни, Ровенской, Житомирской областях, Закарпатье и в Карпатах значительные дожди (1 уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.
Как сообщал УНН, завтра в большинстве районов Правобережья, в последующие двое суток в западной и южной части пройдут кратковременные дожди с грозами, 16-17 мая на Волыни, в Ровенской и Житомирской областях значительные дожди; на остальной территории без осадков.
Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на выходные.