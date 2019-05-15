В Україні оголосили штормове попередження

"16 травня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями шквали 15-20 м/с, на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Закарпатті та в Карпатах значні дощі (1 рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.



Як повідомляв УНН, завтра в більшості районів Правобережжя, в наступні дві доби у західній та південній частині пройдуть короткочасні дощі з грозами, 16-17 травня на Волині, Рівненщині та Житомирщині значні дощі; на решті території без опадів.



Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.

