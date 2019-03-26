В Украине объявили штормовое предупреждение

"До конца суток 26 марта и в течение 27 марта в западных областях, днем и в большинстве центральных и южных областей порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

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Кроме того, было объявлено о "желтом" уровне опасности.

Как сообщал УНН, завтра в Киеве мокрый снег.