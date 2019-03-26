В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Українців попередили про погіршення погодних умов в Україні у вівторок, 26 березня, через сильні пориви вітру. Про це УНН повідомляє з посиланням на Укргідрометцентр.
"До кінця доби 26 березня та протягом 27 березня у західних областях, вдень і у більшості центральних та південних областей пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
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Крім того, було оголошено про "жовтий" рівень небезпеки.
Як повідомляв УНН, завтра у Києві мокрий сніг.