В Украине объявили штормовое предупреждение

"Днем 22 марта в северных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый)", - сообщили УНН.



Как сообщал УНН, в ближайшие сутки в Украине, кроме юга, небольшой дождь, днем на востоке умеренный дождь; ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с, днем в северных, центральных и восточных областях порывы 15-20 м / с; температура ночью 0-5 ° тепла, днем 8-13 °, на востоке страны ночью от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем 4-9 ° тепла.



Как сообщал УНН, на выходных будет до 17 градусов тепла.