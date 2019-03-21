В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В Україні оголосили штормове попередження. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Вдень 22 березня у північних, центральних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили УНН.
Як повідомляв УНН, найближчої доби в Україні, крім півдня, невеликий дощ, вдень на сході помірний дощ; вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північних, центральних та східних областях пориви 15-20 м/с; температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°, на сході країни вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла.
Як повідомляв УНН, на вихідних буде до 17 градусів тепла.