В Украине объявили штормовое предупреждение

"28 февраля ночью в западных областях, днем в Украине, кроме севера, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.



Как УНН сообщает неделю в Украине без осадков лишь днем на востоке и северо-востоке страны небольшой дождь и мокрый снег; температура ночью от 2 ° тепла до 3 ° мороза, днем 0-5 ° тепла, на Правобережье 6-11°.



Синоптики добавили, что завтра в Киевской области без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2 ° тепла до 3 ° мороза, днем 6-11 ° тепла; в Киеве ночью 0-2 ° мороза, днем 7-9 ° тепла.

Как сообщал УНН, синоптики дали прогнозы на первые дни весны.