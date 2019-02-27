В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Українців попередили про різке погіршення погодних умов. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
"28 лютого вночі у західних областях, вдень в Україні, крім півночі, пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - сказано у повідомлені.
Як повідомляє УНН, завтра в Україні без істотних опадів лише вдень на сході та північному сході країни невеликий дощ і мокрий сніг; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, на Правобережжі 6-11°.
Синоптики додали, що завтра на Київщині без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 7-9° тепла.
Як повідомляв УНН, синоптики дали прогнози на перші дні весни.