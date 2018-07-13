В Украине объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. По прогнозам Укргидрометцентра, днем 13 июля в Украине, кроме восточных и большинства южных областей, грозы, в северных и центральных областях местами шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В Киевской области до конца суток 13 июля грозы, местами шквалы 15-18 м/с. В Киеве до конца суток 13 июля гроза", - добавили в пресс-службе.
Напомним, число жертв сильных дождей и вызванных ими наводнений и оползней в Японии достигло 204 человек.
Как сообщал УНН, из-за сильных дождей затопило расположеные в низинах улицы городского центра, отдельных поселков и волостей уезда Вэньсянь городского округа Луннань провинции Ганьсу на северо-западе Китая.