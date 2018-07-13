В Україні оголосили штормове попередження

"У Київській області до кінця доби 13 липня грози, місцями шквали 15-18 м/с. У місті Києві до кінця доби 13 липня гроза", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, число жертв сильних дощів і викликаних ними повеней і зсувів в Японії досягло 204 осіб.

Як повідомляв УНН, через сильні дощі затопило розташовані в низинах вулиці міського центру, окремих селищ і волостей повіту Веньсянь міського округу Луннань провінції Ганьсу на північному заході Китаю.