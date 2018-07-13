В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. За прогнозами УкрГідрометцентру, вдень 13 липня в Україні, крім східних та більшості південних областей, грози, у північних та центральних областях місцями шквали 15-20 м/с. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"У Київській області до кінця доби 13 липня грози, місцями шквали 15-18 м/с. У місті Києві до кінця доби 13 липня гроза", - додали у прес-службі.
Нагадаємо, число жертв сильних дощів і викликаних ними повеней і зсувів в Японії досягло 204 осіб.
Як повідомляв УНН, через сильні дощі затопило розташовані в низинах вулиці міського центру, окремих селищ і волостей повіту Веньсянь міського округу Луннань провінції Ганьсу на північному заході Китаю.