В Украине объявлено штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. На сегодня, 17 февраля, из-за ухудшения погоды по всей Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
Ночью в западной части, а в день по всей Украине ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. В Карпатах скорость порывов ветра будет достигать 25-30 м/с, также ожидается значительный дождь с мокрым снегом.
Из-за этого по всей Украине объявлен І уровень опасности, желтый.
I степень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.