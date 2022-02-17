В Україні оголошено штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. На сьогодні, 17 лютого, через погіршення погоди по всій Україні оголосили штормове попередження. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
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Вночі у західній частині, а вдень по всій Україні очікуються пориви вітру до 15-20 м/с. В Карпатах швидкість поривів вітру сягатиме 25-30 м/с, також очікується значний дощ з мокрим снігом.
Через це по всій Україні оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
I ступінь - погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.