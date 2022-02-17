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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 62989 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

В Україні оголошено штормове попередження

В Україні оголошено штормове попередження

Київ • УНН

 • 17111 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. На сьогодні, 17 лютого, через погіршення погоди по всій Україні оголосили штормове попередження. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

Деталі 

Вночі у західній частині, а вдень по всій Україні очікуються пориви вітру до 15-20 м/с. В Карпатах швидкість поривів вітру сягатиме 25-30 м/с, також очікується значний дощ з мокрим снігом.

Через це по всій Україні оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

I ступінь - погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Українські Національні Новини

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