В Украине объявили штормовое предупреждение

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Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 77697 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 130390 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 185593 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 187367 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 272170 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 314958 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157135 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142937 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 269793 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126331 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

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Актуальное
В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине объявили штормовое предупреждение

Киев  •  УНН

 • 19334 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Из-за ухудшения погодных условий сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, в Киевской области и столице порывы ветра достигнут 15-18 м/с.

Синоптики предупредили, что в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Одесской и Николаевской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В высокогорье Ивано-Франковской области в связи с оттепелью сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Добавим

Согласно прогнозу, на большей части Украины ожидаются дожди и грозы, температура воздуха составит от +14 до +22.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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