В Украине объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Из-за ухудшения погодных условий сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
В западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Кроме того, в Киевской области и столице порывы ветра достигнут 15-18 м/с.
Синоптики предупредили, что в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Одесской и Николаевской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В высокогорье Ивано-Франковской области в связи с оттепелью сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Добавим
Согласно прогнозу, на большей части Украины ожидаются дожди и грозы, температура воздуха составит от +14 до +22.