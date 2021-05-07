Дощі та вітер: прогноз погоди на сьогодні

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КИЇВ. 7 травня. УНН. По Україні сьогодні очікуються короткочасні дощі, буде вітряно. Повітря вдень прогріється до 22 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 7 травня по країні очікується мінлива хмарність. Вночі на Харківщині та Луганщині, вдень в Україні, крім південно-східної частини, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер південний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла (в Карпатах близько 0°), вдень 14-19°, на півдні та сході країни вночі 8-13°, вдень 17-22°.

Доповнення

На Київщині 7 травня вночі без опадів; вдень короткочасні дощі, пориви вітру 15-18 м/с. Температура вночі 5-8°, вдень 16-19°.

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