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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Дожди и ветер: прогноз погоды на сегодня

Дожди и ветер: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. По Украине сегодня ожидаются кратковременные дожди, будет ветрено. Воздух днем прогреется до 22 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 7 мая по стране ожидается переменная облачность. Ночью в Харьковской и Луганской областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер южный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла (в Карпатах около 0°), днем 14-19°, на юге и востоке страны ночью 8-13°, днем 17-22°.

Дополнение

В Киевской области 7 мая ночью без осадков; днем кратковременные дожди, порывы ветра 15-18 м/с. Температура ночью 5-8°, днем 16-19°.

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