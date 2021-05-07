Дожди и ветер: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. По Украине сегодня ожидаются кратковременные дожди, будет ветрено. Воздух днем прогреется до 22 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 7 мая по стране ожидается переменная облачность. Ночью в Харьковской и Луганской областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер южный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла (в Карпатах около 0°), днем 14-19°, на юге и востоке страны ночью 8-13°, днем 17-22°.
Дополнение
В Киевской области 7 мая ночью без осадков; днем кратковременные дожди, порывы ветра 15-18 м/с. Температура ночью 5-8°, днем 16-19°.