В Україні оголошено штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Через погіршення погодних умов сьогодні в Україні оголошено штормове попередження. Про це в п'ятницю, 7 травня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформує УНН.
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У західних, північних, більшості центральних і Одеській областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).
Окрім того, у Київській області та столиці пориви вітру досягнуть 15-18 м/с.
Синоптики попередили, що в Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Одеській та Миколаївській областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У високогір'ї Івано-Франківської області у зв'язку з відлигою зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Додамо
Згідно з прогнозом, на більшій частині України очікуються дощі та грози, температура повітря становитиме від +14 до +22.