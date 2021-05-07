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17 березня, 13:49 • 182410 перегляди

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Через погіршення погодних умов сьогодні в Україні оголошено штормове попередження. Про це в п'ятницю, 7 травня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформує УНН.

Деталі

У західних, північних, більшості центральних і Одеській областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Окрім того, у Київській області та столиці пориви вітру досягнуть 15-18 м/с.

Синоптики попередили, що в Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Одеській та Миколаївській областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У високогір'ї Івано-Франківської області у зв'язку з відлигою зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Додамо

Згідно з прогнозом, на більшій частині України очікуються дощі та грози, температура повітря становитиме від +14 до +22.

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