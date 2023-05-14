В Украине никто не отдавал приказов об ударах по территории россии - Зеленский

Цитата

«Мы ведем войну за свою территорию, воюем на своей территории и деоккупируем нашу территорию. Все мои разговоры с Залужным, (Александром – ред.) Сырским, Тарнавским — у меня есть много генералов, с которыми я работаю, с которыми я общаюсь, и я с ними непосредственно общаюсь, я знаю все их потребности. И это мои личные разговоры, и никто в нашей стране не отдавал приказов о наступлении или ударах по территории россии», - сказал Зеленский.

Он отметил, что у Украины нет возможностей нанести удары по российской федерации. Дальнобойного оружия мы не имеем по сей день.

На утверждение, что в россии регулярно происходят удары беспилотников, Зеленский сказал: «Какая россия? На Крым? Крым – это территория Украины. Мы используем морские дроны, как вы знаете. И мы говорили об этом открыто».

Дополнение

Зеленский прокомментировал информацию The Washington Post о якобы планах Украины оккупировать российские деревни, заявив, что он «никуда не проникает».

Контекст

Газета The Washington Post со ссылкой на секретные документы разведки США, распространенные на платформе обмена сообщениями Discord, заявила, что Зеленский предлагал оккупировать российские деревни, чтобы получить рычаги влияния на москву, разбомбить трубопровод, транспортирующий российскую нефть в Венгрию, страну-члена НАТО.