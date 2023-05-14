Зеленський прокоментував інформацію про наміри окупувати російські території
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію The Washington Post щодо нібито планів України окупувати російські села, заявивши, що він «нікуди не проникає». Про це він заявив під час спільної пресконференції з Шольцом, передає кореспондент УНН.
На запитання, чи Україна планує проникнути на територію рф, щоб мати кращі позиції, Зеленський відповів: «Що стосується проникнення, то я як Президент України, коли хочу кудись приїхати, я приїжджаю офіційно й нікуди не проникаю».
Контекст
Газета The Washington Post з посиланням на таємні документи розвідки США, поширені на платформі обміну повідомленнями Discord, заявила, що Зеленський пропонував окупувати російські села, щоб отримати важелі впливу на москву, розбомбити трубопровід, який транспортує російську нафту до Угорщини, країни-члена НАТО.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Німеччині.