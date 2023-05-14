Зеленский прокомментировал информацию о намерениях оккупировать российские территории

На вопрос, планирует ли Украина проникнуть на территорию рф, чтобы иметь лучшие позиции, Зеленский ответил: «Что касается проникновения, то я как Президент Украины, когда хочу куда-то приехать, я приезжаю официально и никуда не проникаю».

Контекст

Газета The Washington Post со ссылкой на секретные документы разведки США, распространенные на платформе обмена сообщениями Discord, заявила, что Зеленский предлагал оккупировать российские деревни, чтобы получить рычаги влияния на москву, разбомбить трубопровод, транспортирующий российскую нефть в Венгрию, страну-члена НАТО.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Германии.