В Україні ніхто не віддавав наказів про удари по території росії – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Ніхто в Україні не віддавав наказів про наступ чи удари по території росії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post, передає УНН.
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«Ми ведемо війну за свою територію, воюємо на своїй території та деокупуємо нашу територію. Усі мої розмови із Залужним, (Олександром – ред.) Сирським, Тарнавським — у мене є багато генералів, з якими я працюю, з якими я спілкуюся, і я з ними безпосередньо спілкуюся, я знаю всі їхні потреби. І це мої особисті розмови, і ніхто в нашій країні не віддавав наказів про наступ чи удари по території росії», - сказав Зеленський.
Він зазначив, що Україна немає можливостей завдати ударів по російській федерації. Далекобійної зброї ми не маємо донині.
На ствердження, що в росії регулярно відбуваються удари безпілотників, Зеленський сказав: «Яка росія? На Крим? Крим – це територія України. Ми використовуємо морські дрони, як ви знаєте. І ми говорили про це відкрито».
Доповнення
Зеленський прокоментував інформацію The Washington Post щодо нібито планів України окупувати російські села, заявивши, що він «нікуди не проникає».
Контекст
Газета The Washington Post з посиланням на таємні документи розвідки США, поширені на платформі обміну повідомленнями Discord, заявила, що Зеленський пропонував окупувати російські села, щоб отримати важелі впливу на москву, розбомбити трубопровід, який транспортує російську нафту до Угорщини, країни-члена НАТО.