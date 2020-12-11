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В Украине нет ни одного приговора с реальным сроком заключения за неуплату налогов - Геращенко

В Украине нет ни одного приговора с реальным сроком заключения за неуплату налогов - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 19532 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Украине нет ни одного случая, когда лицо за неуплату налогов получило реальный приговор и срок пребывания в тюрьме. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко во время первой ежегодной международной конференции "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен", передает корреспондент УНН.

"У нас, фактически, я не знаю ни одного случая, когда бы человек был бы осужден, например, и получил реальный приговор и реальный срок пребывания в тюрьме за неуплату налогов. В то же время в США, если ты не платишь налоги и это доказано в суде, ты реально можешь просидеть несколько лет в тюрьме, у нас в Украине таких случаев ни одного нет", - рассказал Геращенко.

По его словам, много таких "наездов" на предпринимателей заканчивается обысками, арестами счетов, но после этого все заканчивается.

"Что нужно сделать для того, чтобы этого было меньше, и вообще такие позорные случаи, когда правоохранительные органы занимаются вымогательством, а не действительно защитой интересов государства и граждан. Во-первых, мое мнение, что нужно увеличивать количество следственных судей", - сказал Геращенко.

Замминистра отметил, что, например, на сегодняшний день по Уголовному процессуальному кодексу судья может получить в Печерском райсуде Киева за день 30-40 обращений от правоохранителей о требовании провести обыски.

"Это может быть тысяча страниц текста. По УПК у судьи есть 24 часа на принятие решения или предоставить разрешение на обыск или арест счетов, или нет. Я извиняюсь, но ни один человек не в состоянии прочитать тысячу страниц и вникнуть в них. Таким образом, если судья откажет, то на него может быть подана жалоба в Высший совет правосудия, он совершает препятствие следственным действиям. И как правило судьи "подмахивают" сотни решений об обысках, сотни решений об арестах имущества, счетов, а кстати после этого каждый такой арест надо также решением суда закрыть, и после того многие предприниматели сталкиваются с незаконными действиями. Поэтому я считаю, что в таких судах, как Печерский, Шевченковский города Киева, на которых наибольшая нагрузка, надо как минимуму вдвое увеличить количество следственных судей..." - отметил Геращенко.

По его мнению, второй важный вопрос - это полномочия прокуратуры.

"У нас прокурор по 36 ст. КПК, пункт 7, может остановить любое действие следователя, и если прокурор говорит, что не считает нужным проводить обыски и аресты счетов бездоказательно, то следователь не имеет права никаких действий сделать без прокурора, и почему прокурор. Но прокуроры говорят - это не мы, следователи инициируют, но у вас есть право остановить любое действие следователя..." - отметил Геращенко.

Напомним, в Офисе Генпрокурора нарабатывают изменения в УПК из-за "системных недостатков законодательства".

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