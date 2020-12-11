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В Україні немає жодного вироку з реальним терміном ув'язнення за несплату податків - Геращенко

В Україні немає жодного вироку з реальним терміном ув'язнення за несплату податків - Геращенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. В Україні немає жодного випадку, коли особа за несплату податків отримала реальний вирок та термін перебування у в’язниці. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко під час першої щорічної міжнародної конференції “Україна: інвестиційна гавань у часи змін”, передає кореспондент УНН.

“У нас, фактично, я не знаю ні одного випадку, коли б людина була б засуджена, наприклад, і отримала реальний вирок та реальний термін перебування у в’язниці за несплату податків. Водночас в США, якщо ти не сплачуєш податки і це доведено в суді, ти реально можеш просидіти декілька років у в’язниці, у нас в Україні таких випадків жодного немає”, — розповів Геращенко.

За його словами, багато таких “наїздів” на підприємців закінчується обшуками, арештами рахунків, але після цього все закінчується.

“Що потрібно зробити для того, щоб цього було менше, і взагалі такі ганебні випадки, коли правоохоронні органи займаються здирництвом, а не дійсно захистом інтересів держави і громадян. По-перше, моя думка, що потрібно збільшувати кількість слідчих суддів”, — сказав Геращенко.

Заступник міністра зазначив, що, наприклад, на сьогодні за Кримінальним процесуальним кодексом суддя може отримати в Печерському райсуді Києва за день 30-40 звернень від правоохоронців про вимогу провести обшуки.

“Це може бути тисяча сторінок тексту. За КПК в судді є 24 години на прийняття рішення чи надати дозвіл на обшук, чи арешт рахунків, чи ні. Я перепрошую, але жодна людина не в змозі прочитати тисячу сторінок за день та вникнути в них. Таким чином, якщо суддя відмовить, то на нього може бути подана скарга до Вищої ради правосуддя, що він вчиняє перепони слідчим діям. І як правило судді "підмахують“ сотні рішень про обшуки, сотні рішень про арешти майна, рахунків, а до речі після цього кожен такий арешт треба також рішенням суду закрити, і після того багато підприємців стикаються з незаконними діями. Тому я вважаю, що в таких судах, як Печерський, Шевченківський міста Києва, на яких є найбільше навантаження, треба як мінімуму вдвічі збільшити кількість слідчих суддів...” — зазначив Геращенко.

На його думку, друге важливе питання — це повноваження прокуратури.

“У нас прокурор за 36 ст. КПК, пункт 7, може зупинити будь-яку дію слідчого, і якщо прокурор каже, що не вважає за потрібне проводити обшуки та арешти рахунків бездоказово, то слідчий не має права жодних дій зробити без прокурора, і чомусь прокурор. Але прокурори кажуть — це не ми, слідчі ініціюють, але ж у вас є право зупинити будь-яку дію слідчого...” — зазначив Геращенко.

Нагадаємо, в Офісі Генпрокурора напрацьовують зміни до КПК через "системні вади законодавства".

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