В Украине не вакцинируют тех, кого нужно - иммунолог Волянский

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“Если говорить о том, что происходит в Украине, то мы вакцинируем не тех, кого нужно. Нужно вакцинировать людей пожилого возраста и людей с хроническими заболеваниями, потому что они тяжело болеют и умирают в первую очередь. Мы же устраиваем жесточайший прессинг в отношении молодых людей. Мы лишаем их работы и свободы перемещения , это при том, что многие из них имеют защиту естественную”, — заявил Волянский.

Детали

Также он заявил, что как в Украине так и в мире существует дискриминация по признаку “вакцинированный ты или нет”.

“К сожалению это большая проблема, она существует не только в Украине, а и в мире — это дискриминация по признаку вакцинированный или нет и это при том, что мы уже понимаем, что случаи заболевания и вакцинированных — это не исключение из правил. Они массовые. Они случаются везде во всех странах и должны меняться подходы”, — заявил Волянский.

Дополнение

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 7 миллионов человек. При этом в общей сложности сделали уже более 16 миллионов прививок, за последние сутки из которых — почти 255 тысяч, большинство — первой дозой.