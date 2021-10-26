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В Україні не вакцинують тих, кого потрібно – імунолог Волянський

Київ • УНН

 • 95236 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Україні не вакцинують людей похилого віку, які у зоні ризику, а влаштовують найжорстокіший пресинг щодо молодих людей, позбавляючи їх свободи переміщення. Про це в ефірі телеканалу “Наш” заявив імунолог Андрій Волянський, передає УНН.

В Україні не вакцинують тих, кого потрібно – імунолог Волянський

Цитата

“Якщо говорити про те, що відбувається в Україні, ми вакцинуємо не тих, кого потрібно. Потрібно вакцинувати людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями, бо вони тяжко хворіють та вмирають насамперед. Ми ж влаштовуємо найжорстокіший пресинг щодо молодих людей. Ми позбавляємо їх роботи та свободи переміщення, це при тому, що багато з них мають природний захист”, — заявив Волянський.

Деталі

Також він заявив, що як в Україні, так і у світі існує дискримінація за ознакою “вакцинований ти чи ні”.

“На жаль, це велика проблема, вона існує не лише в Україні, а й у світі — це дискримінація за ознакою "вакцинований чи ні" і це при тому, що ми вже розуміємо, що випадки захворювання і вакцинованих — це не виняток із правил. Вони масові. Вони трапляються скрізь у всіх країнах і мають змінюватись підходи”, — заявив Волянський.

Доповнення

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 7 мільйонів людей. Загалом зробили вже понад 16 мільйонів щеплень, за останню добу з яких — майже 255 тисяч, більшість — першою дозою.

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