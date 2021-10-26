Полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев уже 7 миллионов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 7 миллионов человек. При этом в общей сложности сделали уже более 16 миллионов прививок, за последние сутки из которых - почти 255 тысяч, большинство - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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"За сутки 25 октября в Украине 254 920 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 185 786 человек, полностью иммунизированы – 69 134 человека", - сообщили в Минздраве.
Детали
С начала вакцинальной кампании получили одну дозу – 9 151 478 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 058 802 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 16 210 280 прививок.
94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.
Согласно отчету KSE за неделю до 6 октября, несмотря на выход в конце сентября на рекомендованный уровень прививок первой дозой в 100 тысяч прививок за сутки, позже эти темпы снизились до 70 тысяч.
Но на прошлой неделе этот показатель снова превысил 100 тысяч. Это происходит на фоне перехода ряда областей Украины в "красную" зону. Там действуют ослабления карантинных ограничений для привитых людей и необходимо иметь для этого COVID-сертификат о вакцинации. К примеру, власти Днепра заявляли, что в центры вакцинации выстраивались очереди, как только регион вошел в "красную" зону. Такая же ситуация и в Запорожье, в Одессе.
В настоящее время в "красной" зоне уже находятся Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская области. С 26 октября список "красных" регионов пополнили Ровенская и Николаевская области.
Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, столица также находится на грани "красной" зоны.