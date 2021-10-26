Полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев уже 7 миллионов

КИЕВ. 26 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 7 миллионов человек. При этом в общей сложности сделали уже более 16 миллионов прививок, за последние сутки из которых - почти 255 тысяч, большинство - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.