В Украине не будут вводить ограничения на экспорт зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Кабинет министров Украины не будет вводить никаких ограничений экспорта зерновых и масличных, ведь объемы соответствуют договоренностям достигнутым в рамках Меморандума между министерством и профильными ассоциациями. Об этом сообщила пресс-служба Украинской зерновой ассоциации (УЗА), передает УНН.
“21 декабря 2020 года состоялось традиционное совещание Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства с профильными ассоциациями с участием заместителей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого и Тараса Качки”, — заявили в УЗА.
Сообщается, что в рамках совещания представители министерства заверили, что объемы экспорта соответствуют договоренностям, достигнутым в рамках Меморандума между министерством и профильными ассоциациями, а потому никаких ограничений экспорта зерновых и масличных правительство не будет инициировать. Украинская зерновая ассоциация со своей стороны отметила, что бизнес и дальше будет продолжать придерживаться достигнутых договоренностей в рамках Меморандума.
“Украина и в дальнейшем будет выполнять свои обязательства по экспорту зерна и обеспечивать продовольственную безопасность в мире. По состоянию на 18.12.2020 по данным министерства, Украина экспортировала 23,8 млн тонн зерновых, из них пшеницы — 12,2 млн тонн, ячменя 3,7 млн тонн, кукурузы — 7,5 млн тонн”, — отметили в ассоциации.
Также аграрии напомнили, что 1 июля Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и основные ассоциации зернового рынка подписали Меморандум о согласовании позиций на рынке зерна на 2020/2021 маркетинговый год. 17 августа стороны также подписали Приложение к Меморандуму о взаимопонимании между Минэкономики и участниками зернового рынка в 2020/2021 маркетинговом году, в котором зафиксировали договоренность о предельном объеме в 2020/2021 маркетинговом году экспорта пшеницы — 17,5 млн тонн.
Напомним, что по состоянию на 8 декабря в Украине при нынешней уборочной кампании завершали сбор зерновых культур — намолочено 63,5 млн тонн с 99% площадей.