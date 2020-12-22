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В Україні не будуть вводити обмеження на експорт зерна

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Кабінет міністрів України не буде вводити жодних обмежень експорту зернових та олійних, адже обсяги відповідають домовленостям досягнутим в рамках Меморандуму між міністерством та профільними асоціаціями. Про це повідомила пресслужба Української зернової асоціації (УЗА), інформує УНН.

В Україні не будуть вводити обмеження на експорт зерна

“21 грудня 2020 року відбулася традиційна нарада Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з профільними асоціаціями за участю заступників міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тараса Висоцького та Тараса Качки”, — заявили в УЗА.

Повідомляється, що в рамках наради представники міністерства запевнили, що обсяги експорту відповідають домовленостям, досягнутим в рамках Меморандуму між міністерством та профільними асоціаціями, а відтак жодних обмежень експорту зернових та олійних уряд не ініціюватиме. Українська зернова асоціація зі свого боку наголосила, що бізнес й надалі буде продовжувати дотримуватися досягнутих домовленостей в рамках Меморандуму.

“Україна й надалі буде виконувати свої зобов’язання з експорту зерна та забезпечувати продовольчу безпеку у світі. Станом на 18.12.2020 за даними міністерства, Україна експортувала 23,8 млн тон зернових, з них пшениці — 12,2 млн тон, ячменю 3,7 млн тон, кукурудзи — 7,5 млн тон”, — зазначили в асоціації.

Також аграрії нагадали, що 1 липня Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та основні асоціації зернового ринку підписали Меморандум про узгодження позицій на ринку зерна на 2020/2021 маркетинговий рік. 17 серпня сторони також підписали Додаток до Меморандуму про взаєморозуміння між Мінекономіки і учасниками зернового ринку у 2020/2021 маркетинговому році в якому зафіксували домовленість про граничний обсяг у 2020/2021 маркетинговому році експорт пшениці — 17,5 млн тон.

Нагадаємо, що станом на 8 грудня в Україні при нинішній жнивній кампанії завершували збирання зернових культур — намолочено 63,5 млн тон з 99% площ.

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