В Україні не будуть вводити обмеження на експорт зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Кабінет міністрів України не буде вводити жодних обмежень експорту зернових та олійних, адже обсяги відповідають домовленостям досягнутим в рамках Меморандуму між міністерством та профільними асоціаціями. Про це повідомила пресслужба Української зернової асоціації (УЗА), інформує УНН.
“21 грудня 2020 року відбулася традиційна нарада Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з профільними асоціаціями за участю заступників міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тараса Висоцького та Тараса Качки”, — заявили в УЗА.
Повідомляється, що в рамках наради представники міністерства запевнили, що обсяги експорту відповідають домовленостям, досягнутим в рамках Меморандуму між міністерством та профільними асоціаціями, а відтак жодних обмежень експорту зернових та олійних уряд не ініціюватиме. Українська зернова асоціація зі свого боку наголосила, що бізнес й надалі буде продовжувати дотримуватися досягнутих домовленостей в рамках Меморандуму.
“Україна й надалі буде виконувати свої зобов’язання з експорту зерна та забезпечувати продовольчу безпеку у світі. Станом на 18.12.2020 за даними міністерства, Україна експортувала 23,8 млн тон зернових, з них пшениці — 12,2 млн тон, ячменю 3,7 млн тон, кукурудзи — 7,5 млн тон”, — зазначили в асоціації.
Також аграрії нагадали, що 1 липня Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та основні асоціації зернового ринку підписали Меморандум про узгодження позицій на ринку зерна на 2020/2021 маркетинговий рік. 17 серпня сторони також підписали Додаток до Меморандуму про взаєморозуміння між Мінекономіки і учасниками зернового ринку у 2020/2021 маркетинговому році в якому зафіксували домовленість про граничний обсяг у 2020/2021 маркетинговому році експорт пшениці — 17,5 млн тон.
Нагадаємо, що станом на 8 грудня в Україні при нинішній жнивній кампанії завершували збирання зернових культур — намолочено 63,5 млн тон з 99% площ.