Жнива-2020: аграрії практично завершили збір урожаю зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. В Україні при нинішній жнивній кампанії завершується збирання зернових культур - вже намолочено 63,5 млн тонн з 99% площ. Про це УНН повідомили у пресслужбі Мінекономіки.
"Станом на 7 грудня українські сільгоспвиробники зібрали основних культур на рівні 81,9 млн тонн з площі майже 24 млн га. Зокрема, зернових та зернобобових культур намолочено 63,5 млн тонн з площі 15,1 млн га (99% до прогнозу)", - йдеться у повідомленні.
У розрізі культур завершується збирання:
-
- кукурудзи – 27,9 млн тонн з площі 5,2 млн га (96%);
-
- сої – майже 2,8 млн тонн з площі 1,3 млн га (99%).
-
Також вказано, що практично завершено збирання соняшнику – 13,1 млн тонн з площі 6,4 млн га та цукрових буряків – 9,1 млн тонн з площі 215,5 тис. га.
Щодо проведення осінньої посівної кампанії, станом на 7 грудня українські сільгоспвиробники посіяли основних озимих культур на площі 8,06 млн га (98% до прогнозу). Зокрема, за тиждень засіяно 79,3 тис. га.
Зокрема, посіяно:
-
- пшениці – 6,1 млн га (100%);
-
- ячменю – 954,7 тис. га (101%);
-
- жита – 125,2 тис. га (94%);
-
- ріпаку – 881,1 тис. га (87%).
-
Нагадаємо, у жовтні в Національному банку України переглянули свій прогноз врожаю зернових у бік зниження через посуху — до 67 млн тонн замість 72 млн тонн.