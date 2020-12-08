Жнива-2020: аграрії практично завершили збір урожаю зерна

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. В Україні при нинішній жнивній кампанії завершується збирання зернових культур - вже намолочено 63,5 млн тонн з 99% площ. Про це УНН повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

"Станом на 7 грудня українські сільгоспвиробники зібрали основних культур на рівні 81,9 млн тонн з площі майже 24 млн га. Зокрема, зернових та зернобобових культур намолочено 63,5 млн тонн з площі 15,1 млн га (99% до прогнозу)", - йдеться у повідомленні.

У розрізі культур завершується збирання:

  • кукурудзи – 27,9 млн тонн з площі 5,2 млн га (96%);
  • сої – майже 2,8 млн тонн з площі 1,3 млн га (99%).

Також вказано, що практично завершено збирання соняшнику – 13,1 млн тонн з площі 6,4 млн га та цукрових буряків – 9,1 млн тонн з площі 215,5 тис. га.

Щодо проведення осінньої посівної кампанії, станом на 7 грудня українські сільгоспвиробники посіяли основних озимих культур на площі 8,06 млн га (98% до прогнозу). Зокрема, за тиждень засіяно 79,3 тис. га.

Зокрема, посіяно:

  • пшениці – 6,1 млн га (100%);
  • ячменю – 954,7 тис. га (101%);
  • жита – 125,2 тис. га (94%);
  • ріпаку – 881,1 тис. га (87%).

Нагадаємо, у жовтні в Національному банку України переглянули свій прогноз врожаю зернових у бік зниження через посуху — до 67 млн тонн замість 72 млн тонн.

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