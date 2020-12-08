Жатва-2020: аграрии практически завершили сбор урожая зерна

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Украине входе уборочной кампании в этом году завершается уборка зерновых культур - уже намолочено 63,5 млн тонн с 99% площадей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минэкономики.

"По состоянию на 7 декабря украинские сельхозпроизводители собрали основных культур на уровне 81,9 млн тонн с площади почти 24 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 63,5 млн тонн с площади 15,1 млн га (99% к прогнозу)" , - говорится в сообщении.

В разрезе культур завершается уборка:

  • кукурузы - 27,9 млн тонн с прощади 5,2 млн га (96%);
  • сои – почти 2,8 млн тонн с площади 1,3 млн га (99%).

Также указано, что практически завершена уборка подсолнечника - 13,1 млн тонн с площади 6,4 млн га и сахарной свеклы - 9,1 млн тонн с площади 215,5 тыс. га.

Что касается проведения осенней посевной кампании, по состоянию на 7 декабря украинские сельхозпроизводители посеяли основных озимых культур на площади 8,06 млн га (98% к прогнозу). В частности, за неделю засеяно 79,3 тыс. га.

В частности, посеяно:

  • пшеницы - 6,1 млн га (100%);
  • ячменя - 954,7 тыс. га (101%);
  • ржи - 125,2 тыс. га (94%);
  • рапса - 881,1 тыс. га (87%).

Напомним, в октябре в Национальном банке Украины пересмотрели свой прогноз урожая зерновых в сторону понижения из-за засухи - до 67 млн тонн вместо 72 млн тонн.

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