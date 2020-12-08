Жатва-2020: аграрии практически завершили сбор урожая зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Украине входе уборочной кампании в этом году завершается уборка зерновых культур - уже намолочено 63,5 млн тонн с 99% площадей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минэкономики.
"По состоянию на 7 декабря украинские сельхозпроизводители собрали основных культур на уровне 81,9 млн тонн с площади почти 24 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 63,5 млн тонн с площади 15,1 млн га (99% к прогнозу)" , - говорится в сообщении.
В разрезе культур завершается уборка:
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- кукурузы - 27,9 млн тонн с прощади 5,2 млн га (96%);
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- сои – почти 2,8 млн тонн с площади 1,3 млн га (99%).
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Также указано, что практически завершена уборка подсолнечника - 13,1 млн тонн с площади 6,4 млн га и сахарной свеклы - 9,1 млн тонн с площади 215,5 тыс. га.
Что касается проведения осенней посевной кампании, по состоянию на 7 декабря украинские сельхозпроизводители посеяли основных озимых культур на площади 8,06 млн га (98% к прогнозу). В частности, за неделю засеяно 79,3 тыс. га.
В частности, посеяно:
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- пшеницы - 6,1 млн га (100%);
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- ячменя - 954,7 тыс. га (101%);
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- ржи - 125,2 тыс. га (94%);
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- рапса - 881,1 тыс. га (87%).
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Напомним, в октябре в Национальном банке Украины пересмотрели свой прогноз урожая зерновых в сторону понижения из-за засухи - до 67 млн тонн вместо 72 млн тонн.