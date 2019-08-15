В Украине самый высокий уровень пожарной опасности

"По данным Укргидрометцентра, 15 августа в центральных, восточных и южных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщили в ведомстве.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, 15 августа в Украине до 33 градусов тепла.