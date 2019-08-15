В Україні найвищий рівень пожежної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. В Україні у четвер, 15 серпня, утримається найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, 15 серпня у центральних, східних та південних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - повідомили у відомстві.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, 15 серпня в Україні до 33 градусів тепла.