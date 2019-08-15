Сьогодні в Україні до 33 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. На заході України у четвер, 15 серпня, продовжать йти дощі. Повітря вдень місцями прогріється до 33 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"15 серпня в західних, Житомирській, місцями у Вінницькій та Київській областях короткочасні дощі, грози, вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі; температура вночі 13-18°, вдень 17-22°, на Вінниччині та Київщині 22-27°. На решті території без опадів; температура вночі 15-20°, вдень 28-33°", - вказали синоптики.
Вітер в Україні південний з переходом у західних та північних областях на північно-західний, 7-12 м/с, на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.
Нагадаємо, синоптики випустили штормове попередження на 15 серпня.