Сегодня в Украине до 33 градусов тепла

"15 августа в западных, Житомирской, местами в Винницкой и Киевской областях кратковременные дожди, грозы, ночью на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди, температура ночью 13-18°, днем 17-22°, в Винницкой и Киевской области 22-27°. На остальной территории без осадков, температура ночью 15-20°, днем 28-33°", - указали синоптики.

Ветер в Украине южный с переходом в западных и северных областях на северо-западный, 7-12 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/с.

Напомним, синоптики выпустили штормовое предупреждение на 15 августа.