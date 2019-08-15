Сегодня в Украине до 33 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. На западе Украины в четверг, 15 августа, продолжат идти дожди. Воздух днем местами прогреется до 33 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"15 августа в западных, Житомирской, местами в Винницкой и Киевской областях кратковременные дожди, грозы, ночью на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди, температура ночью 13-18°, днем 17-22°, в Винницкой и Киевской области 22-27°. На остальной территории без осадков, температура ночью 15-20°, днем 28-33°", - указали синоптики.
Ветер в Украине южный с переходом в западных и северных областях на северо-западный, 7-12 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/с.
Напомним, синоптики выпустили штормовое предупреждение на 15 августа.