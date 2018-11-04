В Украине вступил в силу закон о восстановлении кредитования

Как отметили в своем заключении представители профильного комитета, этот закон позволит уменьшить финансовую нагрузку на заемщиков, что будет способствовать восстановлению экономики и активизации кредитованию физических лиц, прежде всего для улучшения жилищных условий.

Также он должен устранить схемы незаконного вывода имущества из-под обременения кредитора, упростить процесс и уменьшить расходы должников и кредиторов (взыскателей) при урегулировании долга за счет совершенствования внесудебных инструментов, урегулировать пробелы по погашению кредитов в случае признания наследства выморочным и ряд других вопросов в процессе наследования.

Авторы закона также пересмотрели подход к норме Закона Украины "Об ипотеке" о внесудебном урегулировании, что касается перехода права собственности на залоговое имущество.

Напомним, что закон был принят 3 июля 2018 года. 17 мая Верховная Рада поддержала законопроект о восстановлении кредитования в первом чтении.

Ранее УНН сообщал, что глава Национального банка Украины Яков Смолий призвал народных депутатов изменить законодательство в сфере кредитования.



