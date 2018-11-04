В Україні набув чинності закон щодо відновлення кредитування
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Сьогодні в Україні набув чинності закон щодо відновлення кредитування. Про це йдеться в законі, опублікованому у суботу, 3 листопада, в офіційному виданні "Голос України", передає УНН.
Як зазначили у своєму висновку представники профільного комітету, цей закон дозволить зменшити фінансове навантаження на позичальників, що сприятиме відновленню економіки та активізації кредитуванню фізичних осіб, передусім для покращення житлових умов.
Також він має усунути схеми незаконного виведення майна з-під обтяження кредитора, спростити процес та зменшити витрати боржників та кредиторів (стягувачів) при врегулюванні боргу за рахунок вдосконалення позасудових інструментів, урегулювати прогалини щодо погашення кредитів у випадку визнання спадщини відумерлою та низку інших питань у процесі спадкування.
Автори закону також переглянули підхід до норми Закону України "Про іпотеку" про позасудове врегулювання, що стосується переходу права власності на заставне майно.
Нагадаємо, що закон був прийнятий 3 липня 2018 року. 17 травня Верховна Рада підтримала законопроект щодо відновлення кредитування у першому читанні.
Раніше УНН повідомляв, що очільник Національного банку України Яків Смолій закликав народних депутатів змінити законодавство в сфері кредитування.