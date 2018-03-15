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Смолій закликав ВР змінити законодавство в сфері кредитування

Смолій закликав ВР змінити законодавство в сфері кредитування

Київ • УНН

 • 11199 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Очільник Національного банку України Яків Смолій закликав народних депутатів змінити законодавство в сфері кредитування. Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, передає УНН.

"Критичний обсяг непрацюючих кредитів в портфелях банків і слабкий захист прав кредиторів. Їх вирішення можливе лише шляхом зміни законодавства. Я звертаюсь до вас, шановні депутати – підтримайте пакет законів, що доповнюють наповнення економіки кредитними коштами. Це проекти законів щодо відновлення кредитування, щодо діяльності з управління заборгованістю. У разі затвердження цих змін ми зможемо запустити економіку і повноцінне кредитування стане можливим вже в наступному році", - заявив Я.Смолій.

Нагадаємо, власники українських банків за програмою рефінансування винні Національному банку України 45,2 млрд непогашених кредитів за останні три роки.

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