Смолій закликав ВР змінити законодавство в сфері кредитування
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Очільник Національного банку України Яків Смолій закликав народних депутатів змінити законодавство в сфері кредитування. Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, передає УНН.
"Критичний обсяг непрацюючих кредитів в портфелях банків і слабкий захист прав кредиторів. Їх вирішення можливе лише шляхом зміни законодавства. Я звертаюсь до вас, шановні депутати – підтримайте пакет законів, що доповнюють наповнення економіки кредитними коштами. Це проекти законів щодо відновлення кредитування, щодо діяльності з управління заборгованістю. У разі затвердження цих змін ми зможемо запустити економіку і повноцінне кредитування стане можливим вже в наступному році", - заявив Я.Смолій.
Нагадаємо, власники українських банків за програмою рефінансування винні Національному банку України 45,2 млрд непогашених кредитів за останні три роки.