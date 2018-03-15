Смолий призвал ВР изменить законодательство в сфере кредитования
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Глава Национального банка Украины Яков Смолий призвал народных депутатов изменить законодательство в сфере кредитования. Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, передает УНН.
"Критический объем неработающих кредитов в портфелях банков и слабая защита прав кредиторов. Их решение возможно только путем изменения законодательства. Я обращаюсь к вам, уважаемые депутаты - поддержите пакет законов, дополняющих наполнение экономики кредитными средствами. Это проекты законов относительно возобновления кредитования, о деятельности по управлению задолженностью. В случае принятия этих изменений мы сможем запустить экономику и полноценное кредитование станет возможным уже в следующем году", - заявил Я.Смолий.
Напомним, владельцы украинских банков по программе рефинансирования должны Национальному банку Украины 45,2 млрд непогашенных кредитов за последние три года.